Феликс Оже-Альяссим не смог защитить титул на турнире в Базеле

19-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим не смог защитить титул чемпиона турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).

В матче второго круга текущего розыгрыша Оже-Альяссим (8) со счётом 1:6, 6:7 (6:8) проиграл 50-й ракетке мира 21-летнему представителю Франции Джованни Мпетчи Перрикару. Отметим, что по ходу матча Оже-Альяссим брал медицинский тайм-аут.

Встреча Оже-Альяссима с Перрикаром продлилась 1 час и 21 минуту. В её рамках Феликс восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Джованни 22 эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Видео: главные победы россиян в большом теннисе.