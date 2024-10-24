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Феликс Оже-Альяссим не смог защитить титул на турнире в Базеле

Феликс Оже-Альяссим не смог защитить титул на турнире в Базеле
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19-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим не смог защитить титул чемпиона турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).

Базель. 2-й круг
24 октября 2024, четверг. 21:00 МСК
Феликс Оже-Альяссим
19
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		6 6
6 		7 8
         
Джованни Мпетчи Перрикар
50
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар

В матче второго круга текущего розыгрыша Оже-Альяссим (8) со счётом 1:6, 6:7 (6:8) проиграл 50-й ракетке мира 21-летнему представителю Франции Джованни Мпетчи Перрикару. Отметим, что по ходу матча Оже-Альяссим брал медицинский тайм-аут.

Встреча Оже-Альяссима с Перрикаром продлилась 1 час и 21 минуту. В её рамках Феликс восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Джованни 22 эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

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