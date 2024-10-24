Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер — о допинг-деле: понял, что многих игроков зря считал друзьями

Янник Синнер — о допинг-деле: понял, что многих игроков зря считал друзьями
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер откровенно рассказал, как на его отношения с коллегами в туре повлияла публикация новости о том, что он сдал два положительных допинг-теста, но был оправдан.

«Сложнее всего было, когда новость обнародовали. Это произошло в очень ответственный момент – перед турниром «Большого шлема» (победным US Open). Я хотел приступить к тренировкам в среду, но новость появилась во вторник, и мы решили, что лучше перенести, потому что в клубе была бы большая шумиха. Мы поехали в четверг вечером, потому что многие уже разошлись.

Мы приехали, и все камеры, все взгляды были направлены на нас, было очень тяжело. Я смотрел на других игроков, пытаясь понять, что они думают на самом деле. Я задавал себе много вопросов, было сложно подготовиться к «Шлему» в такой обстановке. Но я убеждён, что ничего не происходит просто так, и, возможно, я должен был понять, кто друг, а кто – нет. И я разделил эти две темы. Ещё я понял, что многих игроков зря считал друзьями, а многих – зря не считал. Это дело не принесло мне ничего хорошего, но помогло многое понять», — приводит слова Синнера Sportface со ссылкой на эфир Sky Sport.

Материалы по теме
«Это до сих пор сидит у меня в голове». Синнер — о победе на US Open после допинг-скандала
«Это до сих пор сидит у меня в голове». Синнер — о победе на US Open после допинг-скандала

Видео: допинг-скандалы в теннисе.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android