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Турнир ATP-500 в Вене: результаты игрового дня 24 октября

Турнир ATP-500 в Вене: результаты игрового дня 24 октября
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Вчера, 24 октября, прошли матчи второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Вене. Свой матч провел и российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований в столице Австрии.

Теннис. ATP-500, Вена. 24 октября.

  • Якуб Меншик (Чехия) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:3, 7:6;
  • Лучано Дардери (Италия) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 5:7, 1:6;
  • Гаэль Монфис (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия) — отказ Монфиса;
  • Григор Димитров (Болгария) — Томаш Махач (Чехия) — 7:6, 4:6, 3:6;
  • Флавио Коболли (Италия) — Алекс де Минор (Австралия) — 6:7, 1:3 отказ;
  • Карен Хачанов (Россия) — Брэндон Накашима (США) — 1:6, 6:3, 6:4.
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