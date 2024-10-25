Турнир ATP-500 в Вене: результаты игрового дня 24 октября

Вчера, 24 октября, прошли матчи второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Вене. Свой матч провел и российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований в столице Австрии.

Теннис. ATP-500, Вена. 24 октября.