Определились четвертьфинальные пары турнира ATP-500 в Вене

В четверг, 24 октября, закончились матчи второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). По его итогам определились четвертьфинальные пары. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами, которые проведут свои встречи в столице Австрии.

Александр Зверев (Германия) — Лоренцо Музетти (Италия);

Томаш Махач (Чехия) — Джек Дрейпер (Великобритания);

Маттео Берреттини (Италия) — Карен Хачанов (Россия);

Якуб Меншик (Чехия) — Алекс де Минор (Австралия).

Соревнования в Вене с призовым фондом € 2 470 310 проходят с 21 по 27 октября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Даниила Медведева (7:6, 4:6, 6:3).