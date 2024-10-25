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Определились четвертьфинальные пары турнира ATP-500 в Вене

Определились четвертьфинальные пары турнира ATP-500 в Вене
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В четверг, 24 октября, закончились матчи второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). По его итогам определились четвертьфинальные пары. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами, которые проведут свои встречи в столице Австрии.

  • Александр Зверев (Германия) — Лоренцо Музетти (Италия);
  • Томаш Махач (Чехия) — Джек Дрейпер (Великобритания);
  • Маттео Берреттини (Италия) — Карен Хачанов (Россия);
  • Якуб Меншик (Чехия) — Алекс де Минор (Австралия).

Соревнования в Вене с призовым фондом € 2 470 310 проходят с 21 по 27 октября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Даниила Медведева (7:6, 4:6, 6:3).

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