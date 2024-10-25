Определились четвертьфинальные пары турнира ATP-500 в Базеле

В четверг, 24 октября, закончились матчи второго круга хардового турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми четвертьфинальными парами.

Андрей Рублёв (Россия) — Бен Шелтон (США);

Стефанос Циципас (Греция) — Артюр Фис (Франция);

Давид Гоффен (Бельгия) — Хольгер Руне (Дания);

Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Денис Шаповалов (Канада).

Соревнования в Базеле с призовым фондом € 2 385 100 проходят с 21 по 27 октября. Действующим чемпионом турнира является канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, в прошлогоднем финале обыгравший Хуберта Хуркача из Польши (7:6, 7:6).