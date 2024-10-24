Карен Хачанов продлил победную серию в туре до шести матчей

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов продлил свою победную серию до шести матчей.

Шестую победу в туре Хачанов (нынешняя 24-я ракетка мира) одержал во втором круге турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Карен со счётом 1:6, 6:3, 6:4 обыграл 38-ю ракетку мира американца Брэндона Накашиму.

На прошлой неделе Хачанов стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), одержав там четыре победы. К ним он добавил выигранный матч на старте Вены.

За выход в полуфинал турнира в Вене Хачанов сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.

Видео: главные победы представителей России в большом теннисе: