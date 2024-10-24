Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов продлил победную серию в туре до шести матчей

Карен Хачанов продлил победную серию в туре до шести матчей
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов продлил свою победную серию до шести матчей.

Вена. 2-й круг
24 октября 2024, четверг. 20:55 МСК
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		3 4
         
Брэндон Накашима
38
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима

Шестую победу в туре Хачанов (нынешняя 24-я ракетка мира) одержал во втором круге турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Карен со счётом 1:6, 6:3, 6:4 обыграл 38-ю ракетку мира американца Брэндона Накашиму.

На прошлой неделе Хачанов стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), одержав там четыре победы. К ним он добавил выигранный матч на старте Вены.

За выход в полуфинал турнира в Вене Хачанов сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.

Материалы по теме
Хачанов попал в 1/4 финала Вены на финалиста Уимблдона. Серия побед Карена продолжается
Хачанов попал в 1/4 финала Вены на финалиста Уимблдона. Серия побед Карена продолжается

Видео: главные победы представителей России в большом теннисе:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android