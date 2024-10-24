Карен Хачанов продлил победную серию в туре до шести матчей
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Серебряный призёр Олимпиады-2020, 24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов продлил свою победную серию до шести матчей.
Вена. 2-й круг
24 октября 2024, четверг. 20:55 МСК
24
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|4
38
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Шестую победу в туре Хачанов (нынешняя 24-я ракетка мира) одержал во втором круге турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Карен со счётом 1:6, 6:3, 6:4 обыграл 38-ю ракетку мира американца Брэндона Накашиму.
На прошлой неделе Хачанов стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан), одержав там четыре победы. К ним он добавил выигранный матч на старте Вены.
За выход в полуфинал турнира в Вене Хачанов сыграет с итальянцем Маттео Берреттини.
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