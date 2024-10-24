Бен Шелтон — о Вавринке: не думаю, что в 39 лет я ещё буду выигрывать матчи

Полуфиналист US Open – 2023 23-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон после выхода в четвертьфинал турнира ATP-500 в Базеле (Швейцария) тепло высказался о трёхкратном победителе турниров «Большого шлема» 39-летнем швейцарце Стэне Вавринке, которого обыграл (7:6 (7:2), 7:5).

— Вчера Стэн в свои 39 лет стал самым возрастным игроком, когда-либо выигрывавшим матчи в Базеле. Представь, что через 17 лет ты всё ещё будешь заниматься этой работой…

— Мы шутили в раздевалке перед матчем об этом. У него огромный опыт и любовь по всему миру. Он сделал невероятные вещи для нашего спорта. Особенно здесь, в Швейцарии. Это видно по сегодняшней поддержке болельщиков… Сегодня мне приходилось улыбаться, потому что, конечно, все были против меня, но это так здорово — видеть, как страна и турнир поддерживают парня, который является такой иконой. Поприветствуйте Стэна. Не думаю, что в 39 лет я ещё буду выигрывать матчи», — сказал Шелтон в интервью на корте.

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