Турнир ATP-500 в Базеле: результаты игрового дня 24 октября

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Завершился очередной игровой день турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. ATP-500, Базель. Второй круг, 24 октября. Результаты:

Стефанос Циципас (Греция, 3) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, Q) – 7:6 (7:3), 7:5;

Артюр Фис (Франция, 7) – Педро Мартинес-Портеро (Испания) – 7:5, 6:3;

Бен Шелтон (США, 6) – Стэн Вавринка (Швейцария, WC) – 7:6 (7:2), 7:5;

Денис Шаповалов (Канада, WC) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 6:3, 7:6 (7:4);

Хольгер Руне (Дания, 4) – Доминик Штефан Штрикер (Швейцария, WC) – 6:3, 7:6 (7:2);

Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8, чемпион 2023 года) – 6:1, 7:6 (8:6).

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