Людмила Самсонова опубликовала фото в купальнике из бассейна

23-я ракетка мира, 25-летняя российская теннисистка Людмила Самсонова опубликовала в социальных сетях фотографии с отдыха в Саудовской Аравии. На них россиянка позирует в купальнике в бассейне, а также в красивом наряде на пляже.

«Ариведерчи, Саудовская Аравия», — подписала фото Самсонова.

Фото: из личного архива Людмилы Самсоновой

Фото: из личного архива Людмилы Самсоновой

Фото: из личного архива Людмилы Самсоновой

Фото: из личного архива Людмилы Самсоновой

Фото: из личного архива Людмилы Самсоновой

В последний раз Самсонова появлялась на корте на турнире категории WTA-1000 в Ухане (Китай), где со счётом 2:6, 2:6 проиграла польке Магде Линетт в первом круге.

Самсонова – чемпионка пяти турниров на уровне WTA, победительница Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России (2020/2021). В 2024 году она выиграла соревнования WTA-250 в Хертогенбосхе.

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