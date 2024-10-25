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Кей Нисикори — о турнире в Вене: надеюсь, в следующем году попаду в сетку самостоятельно

Кей Нисикори — о турнире в Вене: надеюсь, в следующем году попаду в сетку самостоятельно
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Финалист US Open – 2014, бывшая четвёртая ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори опубликовал в социальных сетях пост после поражения в первом круге турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). 34-летний Нисикори (WC) поиграл 18-й ракетке мира британцу Джеку Дрейперу.

Вена. 1-й круг
22 октября 2024, вторник. 21:05 МСК
Кей Нисикори
141
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		5
7 7 		7
         
Джек Дрейпер
18
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

«К сожалению, я не смог победить. Поздравляю, Джек. Ты был слишком силён. Большое спасибо команде турнира за уайлд-кард! Надеюсь, в следующем году попаду в сетку самостоятельно. Следующая остановка – челленджер в Братиславе», — написал Нисикори в социальных сетях.

На пост отреагировал 22-летний Дрейпер. «Легенда!» — написал британец в комментариях к посту, добавив эмодзи «аплодисменты».

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