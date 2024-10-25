Дарья Касаткина проиграла Софье Кенин в четвертьфинале турнира WTA-500 в Токио
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25 октября на женском хардовом турнире категории WTA-500 в Токио завершился матч 1/4 финала. Девятая ракетка мира и третья сеяная российская теннисистка Дарья Касаткина уступила в двух сетах 155-й в мировой классификации американке Софье Кенин — 3:6, 4:6.
Токио (ж). 1/4 финала
25 октября 2024, пятница. 07:30 МСК
155
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
2 : 0
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9
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Касаткина один раз подала навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовала все три полученных брейк-пойнта. Кенин не выполнила ни одного эйса при одной двойной ошибке и выиграла за матч пять брейк-пойнтов из восьми заработанных.
В полуфинале WTA-500 в Токио Софья Кенин сыграет с 33-й ракеткой мира Кэти Бултер из Великобритании (девятый посев на турнире).
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