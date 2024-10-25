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Софья Кенин — Дарья Касаткина, результат матча 25 октября 2024, счет 2:0 (6:3, 6:4), 2-й круг WTA-1000 в Ухане

Дарья Касаткина проиграла Софье Кенин в четвертьфинале турнира WTA-500 в Токио
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25 октября на женском хардовом турнире категории WTA-500 в Токио завершился матч 1/4 финала. Девятая ракетка мира и третья сеяная российская теннисистка Дарья Касаткина уступила в двух сетах 155-й в мировой классификации американке Софье Кенин — 3:6, 4:6.

Токио (ж). 1/4 финала
25 октября 2024, пятница. 07:30 МСК
Софья Кенин
155
США
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Дарья Касаткина
9
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Касаткина один раз подала навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовала все три полученных брейк-пойнта. Кенин не выполнила ни одного эйса при одной двойной ошибке и выиграла за матч пять брейк-пойнтов из восьми заработанных.

В полуфинале WTA-500 в Токио Софья Кенин сыграет с 33-й ракеткой мира Кэти Бултер из Великобритании (девятый посев на турнире).

Календарь WTA-500 в Токио
Турнирная сетка WTA-500 в Токио

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