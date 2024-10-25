Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Токио на снятии соперницы
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16-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Токио (Япония). Её соперница по 1/4 финала японка Саяка Исии (279-й номер рейтинга) снялась с матча ещё до его начала.
Токио (ж). 1/4 финала
25 октября 2024, пятница. 09:15 МСК
16
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
Rt
|1
|2
|3
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279
Саяка Исии
С. Исии
За выход в финал турнира в Токио Диана Шнайдер поборется с победительницей матча между китаянкой Чжэн Циньвэнь и канадкой Лейлой Фернандес.
Ранее ещё одна российская теннисистка девятая ракетка мира и третья сеяная Дарья Касаткина в четвертьфинале уступила в двух сетах 155-й в мировой классификации американке Софье Кенин — 3:6, 4:6. Диана Шнайдер осталась единственной россиянкой в сетке турнира.
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