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Турнир ATP-500 в Базеле: когда сыграет Андрей Рублёв

Турнир ATP-500 в Базеле: расписание игрового дня 25 октября
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Сегодня, 25 октября, пройдут матчи четвертьфинала на хардовом турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. ATP-500, Базель. 1/4 финала, 25 октября (время начала матчей — московское, приблизительное):

  • 15:00. Стефанос Циципас (Греция, 3) — Артюр Фис (Франция, 7);
  • 16:30. Андрей Рублёв (Россия, 1) — Бен Шелтон (США, 6);
  • 19:00. Давид Гоффен (Бельгия, LL) — Хольгер Руне (Дания, 4);
  • 20:30. Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Денис Шаповалов (Канада, WC).

Турнир в Базеле проходит с 21 по 27 октября. Действующим победителем соревнований является канадец Феликс Оже-Альяссим.

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