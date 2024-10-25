Турнир ATP-500 в Базеле: расписание игрового дня 25 октября

Сегодня, 25 октября, пройдут матчи четвертьфинала на хардовом турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. ATP-500, Базель. 1/4 финала, 25 октября (время начала матчей — московское, приблизительное):

15:00. Стефанос Циципас (Греция, 3) — Артюр Фис (Франция, 7);

16:30. Андрей Рублёв (Россия, 1) — Бен Шелтон (США, 6);

19:00. Давид Гоффен (Бельгия, LL) — Хольгер Руне (Дания, 4);

20:30. Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Денис Шаповалов (Канада, WC).

Турнир в Базеле проходит с 21 по 27 октября. Действующим победителем соревнований является канадец Феликс Оже-Альяссим.