Турнир ATP-500 в Вене: расписание игрового дня 25 октября

Сегодня, 25 октября, пройдут матчи четвертьфинала на хардовом турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Теннис. ATP-500, Вена. 1/4 финала, 25 октября (время начала матчей — московское, приблизительное):

15:00. Томаш Махач (Чехия) — Джек Дрейпер (Великобритания, 7);

16:30. Александр Зверев (Германия, 1) — Лоренцо Музетти (Италия, 6);

19:00. Маттео Берреттини (Италия) — Карен Хачанов (Россия);

20:30. Якуб Меншик (Чехия, Q) — Алекс де Минор (Австралия, 2).

Турнир в Вене проходит с 21 по 27 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер, который отказался защищать титул в этом году.