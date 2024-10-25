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Турнир ATP-500 в Вене: когда играет Карен Хачанов

Турнир ATP-500 в Вене: расписание игрового дня 25 октября
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Сегодня, 25 октября, пройдут матчи четвертьфинала на хардовом турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Теннис. ATP-500, Вена. 1/4 финала, 25 октября (время начала матчей — московское, приблизительное):

  • 15:00. Томаш Махач (Чехия) — Джек Дрейпер (Великобритания, 7);
  • 16:30. Александр Зверев (Германия, 1) — Лоренцо Музетти (Италия, 6);
  • 19:00. Маттео Берреттини (Италия) — Карен Хачанов (Россия);
  • 20:30. Якуб Меншик (Чехия, Q) — Алекс де Минор (Австралия, 2).

Турнир в Вене проходит с 21 по 27 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер, который отказался защищать титул в этом году.

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