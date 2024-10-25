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Софья Кенин прокомментировала победу над Дарьей Касаткиной на турнире в Токио

Софья Кенин прокомментировала победу над Дарьей Касаткиной на турнире в Токио
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Чемпионка Australian Open — 2024, 155-я ракетка мира американская теннисистка Софья Кенин прокомментировала победу над девятой ракеткой мира россиянкой Дарьей Касаткиной в четвертьфинале на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония).

Токио (ж). 1/4 финала
25 октября 2024, пятница. 07:30 МСК
Софья Кенин
155
США
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Дарья Касаткина
9
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

«Я пыталась навязать свою игру. Она такая соперница, которая много возвращает мяч в корт. У неё отличный сезон, она приехала сюда после победы в Нинбо, и я знала, что будет сложный матч. Старалась играть в свой теннис и довольна результатом. Пытаюсь часто использовать укороченные удары, разнообразить свой теннис, и пока это работает», — приводит слова Кенин Punto de Break.

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