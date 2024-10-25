«Прежде всего почувствовал облегчение». Янник Синнер — о победе на Australian Open — 2024

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что победа на Australian Open — 2024 стала для него большим облегчением.

«Полуфинал против Джоковича был хорошим достижением, первое настоящее испытание. Я воспользовался своей возможностью. Затем финал, который я выиграл с 0:2 по сетам. Победа в таком важном турнире в начале сезона придаёт большую уверенность. Прежде всего я почувствовал облегчение, моей мечтой всегда было выиграть турнир «Большого шлема».

В тот момент я почувствовал себя свободным. Для меня было большим облегчением и огромным счастьем разделить этот титул с близкими людьми. Тогда я почувствовал, что наконец-то смог им что-то вернуть. Это было нечто особенное. Ты понимаешь, что давление уходит, и становится намного легче. Затем, день за днём, ты понимаешь, что сделал», — приводит слова Синнера Tuttosport.