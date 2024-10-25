Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Прежде всего почувствовал облегчение». Янник Синнер — о победе на Australian Open — 2024

«Прежде всего почувствовал облегчение». Янник Синнер — о победе на Australian Open — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что победа на Australian Open — 2024 стала для него большим облегчением.

«Полуфинал против Джоковича был хорошим достижением, первое настоящее испытание. Я воспользовался своей возможностью. Затем финал, который я выиграл с 0:2 по сетам. Победа в таком важном турнире в начале сезона придаёт большую уверенность. Прежде всего я почувствовал облегчение, моей мечтой всегда было выиграть турнир «Большого шлема».

В тот момент я почувствовал себя свободным. Для меня было большим облегчением и огромным счастьем разделить этот титул с близкими людьми. Тогда я почувствовал, что наконец-то смог им что-то вернуть. Это было нечто особенное. Ты понимаешь, что давление уходит, и становится намного легче. Затем, день за днём, ты понимаешь, что сделал», — приводит слова Синнера Tuttosport.

Материалы по теме
Янник Синнер — о допинг-деле: понял, что многих игроков зря считал друзьями
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android