Чжэн Циньвэнь вышла в полуфинал турнира в Токио, где сыграет с Дианой Шнайдер
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Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла в полуфинал на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония). В матче 1/4 финала она одолела канадку Лейлу Фернандес (35-й номер рейтинга) в трёх сетах — 6:0, 1:6, 6:3.
Токио (ж). 1/4 финала
25 октября 2024, пятница. 11:40 МСК
7
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 1
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|3
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|6
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|6
|3
35
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Циньвэнь выполнила семь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Фернандес два эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.
За выход в финал турнира в Токио Чжэн Циньвэнь поборется с российской теннисисткой Дианой Шнайдер, которая прошла в 1/2 финала без борьбы.
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