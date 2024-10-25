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Чжэн Циньвэнь вышла в полуфинал турнира в Токио, где сыграет с Дианой Шнайдер

Чжэн Циньвэнь вышла в полуфинал турнира в Токио, где сыграет с Дианой Шнайдер
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Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь вышла в полуфинал на турнире категории WTA-500 в Токио (Япония). В матче 1/4 финала она одолела канадку Лейлу Фернандес (35-й номер рейтинга) в трёх сетах — 6:0, 1:6, 6:3.

Токио (ж). 1/4 финала
25 октября 2024, пятница. 11:40 МСК
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
0 		6 3
         
Лейла Фернандес
35
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Циньвэнь выполнила семь подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Фернандес два эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в финал турнира в Токио Чжэн Циньвэнь поборется с российской теннисисткой Дианой Шнайдер, которая прошла в 1/2 финала без борьбы.

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