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Турнир WTA-500 в Токио: результаты игрового дня 25 октября

Турнир WTA-500 в Токио: результаты игрового дня 25 октября
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Сегодня, 25 октября, прошли матчи стадии четвертьфинала хардового турнира категории WTA-500 в Токио. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований в столице Японии.

Теннис. WTA-500, Токио, 1/4 финала. Результаты матчей 24 октября:

  • Кэти Бултер (Великобритания, 9) — Бьянка Андрееску (Канада, WC) — 6:2, 6:1;
  • Софья Кенин (США, WC) — Дарья Касаткина (Россия, 3) — 6:3, 6:4;
  • Диана Шнайдер (Россия, 6) — Саяка Исии (Япония, Q) — Rt. Шнайдер прошла дальше без борьбы.
  • Чжэн Циньвэнь (Китай, 1) — Лейла Фернандес (Канада, 8) — 6:0, 1:6, 6:3. 

Соревнования в Токио с призовым фондом $ 922 573 проходят с 21 по 27 октября. Действующей чемпионкой турнира является россиянка Вероника Кудерметова.

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