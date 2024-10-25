Турнир WTA-500 в Токио: результаты игрового дня 25 октября

Сегодня, 25 октября, прошли матчи стадии четвертьфинала хардового турнира категории WTA-500 в Токио. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований в столице Японии.

Теннис. WTA-500, Токио, 1/4 финала. Результаты матчей 24 октября:

Кэти Бултер (Великобритания, 9) — Бьянка Андрееску (Канада, WC) — 6:2, 6:1;

Софья Кенин (США, WC) — Дарья Касаткина (Россия, 3) — 6:3, 6:4;

Диана Шнайдер (Россия, 6) — Саяка Исии (Япония, Q) — Rt. Шнайдер прошла дальше без борьбы.

Чжэн Циньвэнь (Китай, 1) — Лейла Фернандес (Канада, 8) — 6:0, 1:6, 6:3.

Соревнования в Токио с призовым фондом $ 922 573 проходят с 21 по 27 октября. Действующей чемпионкой турнира является россиянка Вероника Кудерметова.