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Даниил Медведев сыграет на турнире в Роттердаме в 2025 году, где уже заявлены Янник Синнер и Карлос Алькарас

Медведев сыграет на турнире в Роттердаме в 2025 году, где уже заявлены Синнер и Алькарас
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Чемпион US Open — 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), который пройдёт с 1 по 9 февраля. Об этом сообщила пресс-служба турнира на своей странице в соцсетях.

Ранее было анонсировано выступление на турнире двух чемпионов турниров «Большого шлема», первой и второй ракеткой мира итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса соответственно.

Даниил Медведев выигрывал титул в Роттердаме в 2023 году, в финале он одолел Синнера. В этом году россиянин не принимал участие в соревнованиях, а трофей выиграл Янник.

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