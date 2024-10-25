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Иван Любичич назвал теннисиста, который будет фаворитом на Итоговом турнире после Синнера

Иван Любичич назвал теннисиста, который будет фаворитом на Итоговом турнире после Синнера
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Иван Любичич, бывший теннисист и тренер Роджера Федерера, заявил, что первая ракетка мира итальянец Янник Синнер будет фаворитом на предстоящем Итоговом турнире ATP, а его ближайшим конкурентом будет немец Александр Зверев.

«Да, для меня фаворит — Синнер. Ещё и потому, что Алькарас пока не настолько убедителен в игре в помещении. У него очень высокий уровень игры на открытом харде, но на крытом корте, даже в Турине в прошлом году, он сильно страдал, особенно с психологической точки зрения. Посмотрим, изменится ли ситуация в этом году. Если говорить о ком-то, кто может быть ближе к Яннику, я бы назвал Зверева», — приводит слова Любичича Punto de Break.

Итоговый турнир ATP — 2024 пройдёт в итальянском Турине с 10 по 17 ноября.

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