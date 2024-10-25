Любичич — о будущем Джоковича: думаю, он сам сейчас не знает, что делать

Иван Любичич, бывший теннисист и тренер Роджера Федерера, высказался о возможном будущем сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Честно говоря, я не знаю, что хочет делать Новак, и думаю, что он сам сейчас не знает. На мой взгляд, его цель — это, безусловно, турниры, а не рейтинг, поскольку, чтобы подняться выше, ему придётся играть намного больше. Когда он приехал в Шанхай, не будучи физически или морально готовым, он показал нам, что при желании соревноваться он может бросить вызов лучшим. Я сомневаюсь, что он сыграет в Турине в этом году, но в следующем году попробует», — приводит слова Любичича We love tennis.