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Любичич — о будущем Джоковича: думаю, он сам сейчас не знает, что делать

Любичич — о будущем Джоковича: думаю, он сам сейчас не знает, что делать
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Иван Любичич, бывший теннисист и тренер Роджера Федерера, высказался о возможном будущем сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Честно говоря, я не знаю, что хочет делать Новак, и думаю, что он сам сейчас не знает. На мой взгляд, его цель — это, безусловно, турниры, а не рейтинг, поскольку, чтобы подняться выше, ему придётся играть намного больше. Когда он приехал в Шанхай, не будучи физически или морально готовым, он показал нам, что при желании соревноваться он может бросить вызов лучшим. Я сомневаюсь, что он сыграет в Турине в этом году, но в следующем году попробует», — приводит слова Любичича We love tennis.

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