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Стефанос Циципас проиграл Артюру Фису в четвертьфинала турнира в Базеле

Стефанос Циципас проиграл Артюру Фису в четвертьфинала турнира в Базеле
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11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас завершил выступление на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В матче четвертьфинала он проиграл французу Артюру Фису (20-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 3:6.

Базель. 1/4 финала
25 октября 2024, пятница. 15:10 МСК
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		3
7 7 		6
         
Артюр Фис
20
Франция
Артюр Фис
А. Фис

Встреча продолжалась 1 час 26 минут. За это время Циципас выполнил девять подач навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Фиса 10 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

За выход в финал на турнире в Базеле Артюр Фис поспорит с победителем матча между российским теннисистом Андреем Рублёвым и американцем Беном Шелтоном.

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