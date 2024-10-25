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Дрейпер — о сравнениях с Марреем: нереально спроецировать на себя все достижения Энди

Дрейпер — о сравнениях с Марреем: нереально спроецировать на себя все достижения Энди
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18-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер ввысказался о карьере легендарного соотечественника Энди Маррея, а также отреагировал на многочисленные сравнения с ним в британской прессе.

«То, чего достиг Энди, феноменально. Для меня он один из величайших игроков всех времён, особенно с учётом того, как он играл в эпоху Надаля, Федерера и Джоковича. Его стабильность на протяжении всех этих лет… Думаю, для меня даже нереально спроецировать на себя всё, чего добился Энди. Самое важное для меня – это возможность сказать себе в конце карьеры, что я полностью раскрыл свой потенциал», — приводит слова Дрейпера We love tennis.

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