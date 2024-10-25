Джек Дрейпер стал первым полуфиналистом турнира ATP-500 в Вене
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18-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В матче 1/4 финала он обыграл представителя Чехии 27-ю ракетку мира Томаша Махача. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:1.
Вена. 1/4 финала
25 октября 2024, пятница. 15:10 МСК
27
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|6
|1
|
|3
|6
18
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Турнир в Вене проходит с 21 по 27 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер, который отказался защищать титул в этом году.
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