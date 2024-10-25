Андрей Рублёв — Бен Шелтон: россиянин уступил в первом сете 1/4 финала ATP-500 в Базеле

Сегодня, 25 октября, на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) проходит четвертьфинальный матч, в котором встречаются седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 23-я ракетка мира американец Бен Шелтон. После первого сета счёт 7:5 в пользу американца.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи россиянина и американца.

Это первая личная встреча теннисистов. Соревнования в Базеле с призовым фондом € 2 385 100 проходят с 21 по 27 октября. Действующим чемпионом турнира является канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, в прошлогоднем финале обыгравший Хуберта Хуркача из Польши (7:6, 7:6).