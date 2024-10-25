Светлана Кузнецова прокомментировала включение Марии Шараповой в Зал теннисной славы

Российская теннисистка, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова отреагировала на включение соотечественницы Марии Шараповой в Международный зал теннисной славы.

«Мария Шарапова будет включена в Международный зал теннисной славы. Церемония состоится в августе следующего года в Ньюпорте. Помимо Маши, в Зал включат также американцев Боба и Майка Брайанов. Шарапова станет третьей россиянкой в Международном зале теннисной славы — ранее туда попали Марат Сафин и Евгений Кафельников», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.