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Светлана Кузнецова прокомментировала включение Марии Шараповой в Зал теннисной славы

Светлана Кузнецова прокомментировала включение Марии Шараповой в Зал теннисной славы
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Российская теннисистка, двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова отреагировала на включение соотечественницы Марии Шараповой в Международный зал теннисной славы.

«Мария Шарапова будет включена в Международный зал теннисной славы. Церемония состоится в августе следующего года в Ньюпорте. Помимо Маши, в Зал включат также американцев Боба и Майка Брайанов. Шарапова станет третьей россиянкой в Международном зале теннисной славы — ранее туда попали Марат Сафин и Евгений Кафельников», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.

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