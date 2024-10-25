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Себастьян Корда снялся с «Мастерса» в Париже

Себастьян Корда снялся с «Мастерса» в Париже
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22-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда снялся с «Мастерса» в Париже, который пройдет с 28 по 3 ноября.

11 октября Себастьян Корда перенёс операцию на правом плече. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях, поделившись фотографией из больницы. В основной сетке «тысячника» в Париже Корду заменит итальянец Маттео Берреттини. Ранее с турнира снялся серб Новак Джокович.

В 2024 году 24-летний Себастьян Корда выиграл один титул в одиночном разряде — на турнире категории ATP-500 в Вашингтоне (США). В парном разряде в дуэте с австралийцем Джорданом Томпсоном победил на «Мастерсе» в Мадриде (Испания).

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