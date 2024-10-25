Андрей Рублёв проводит матч с Шелтоном в кроссовках с надписью «ответственность»

Седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв проводит матч с 23-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном в кроссовках с надписью «ответственность». В эти минуты проходит второй сет. После первого сета счёт 7:5 в пользу американца.

Фото: кадр из трансляции

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) между россиянином и американцем.

Это первая личная встреча теннисистов. Соревнования в Базеле с призовым фондом € 2 385 100 проходят с 21 по 27 октября. Действующим чемпионом турнира является канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, в прошлогоднем финале обыгравший Хуберта Хуркача из Польши (7:6, 7:6).