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Андрей Рублёв проводит матч с Шелтоном в кроссовках с надписью «ответственность»

Андрей Рублёв проводит матч с Шелтоном в кроссовках с надписью «ответственность»
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Седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв проводит матч с 23-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном в кроссовках с надписью «ответственность». В эти минуты проходит второй сет. После первого сета счёт 7:5 в пользу американца.

Фото: кадр из трансляции

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) между россиянином и американцем.

Базель. 1/4 финала
25 октября 2024, пятница. 17:05 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
5 		7 7 3
7 		6 3 2
         
Бен Шелтон
23
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Это первая личная встреча теннисистов. Соревнования в Базеле с призовым фондом € 2 385 100 проходят с 21 по 27 октября. Действующим чемпионом турнира является канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, в прошлогоднем финале обыгравший Хуберта Хуркача из Польши (7:6, 7:6).

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