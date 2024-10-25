Андрей Рублёв проводит матч с Шелтоном в кроссовках с надписью «ответственность»
Поделиться
Седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв проводит матч с 23-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном в кроссовках с надписью «ответственность». В эти минуты проходит второй сет. После первого сета счёт 7:5 в пользу американца.
Фото: кадр из трансляции
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) между россиянином и американцем.
Базель. 1/4 финала
25 октября 2024, пятница. 17:05 МСК
7
Андрей Рублёв
А. Рублёв
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|3
|
|6 3
|2
23
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Это первая личная встреча теннисистов. Соревнования в Базеле с призовым фондом € 2 385 100 проходят с 21 по 27 октября. Действующим чемпионом турнира является канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, в прошлогоднем финале обыгравший Хуберта Хуркача из Польши (7:6, 7:6).
Материалы по теме
Комментарии
- 25 октября 2024
-
18:55
-
18:47
-
18:38
-
18:26
-
17:57
-
17:51
-
17:48
-
17:32
-
16:51
-
16:39
-
15:00
-
14:26
-
14:08
-
14:00
-
13:39
-
12:25
-
10:59
-
09:50
-
09:30
-
09:15
-
08:54
-
08:30
-
01:00
-
00:57
-
00:45
-
00:30
-
00:27
-
00:18
-
00:12
- 24 октября 2024
-
23:58
-
23:45
-
23:35
-
23:26
-
23:19
-
23:18