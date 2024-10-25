«Мне нечего терять» Кэти Бултер — о выходе в полуфинал WTA-500 в Токио

33-я ракетка мира британская теннисистка Кэти Бултер высказалась о выходе в полуфинал турнира категории WTA-500 в Токио (Япония).

«Я и моя команда довольны, мы продолжаем работать, и действительно много работали. Это начинает приносить свои плоды. Чувствую, что здесь мне всё подходит. Сейчас конец года, и мне нечего терять. Горжусь собой и командой за то, что они продолжали подгонять меня до самого конца сезона. Это то, что не могла сделать раньше из-за своего тела, поэтому очень горжусь и очень счастлива быть здесь, в полуфинале", — приводит слова Бултер Eurosport со ссылкой на Sky Sports.

Напомним, в 1/4 финала Кэти Бултер обыграла канадскую теннисистку Бьянку Андрееску со счётом 6:2, 6:1. За выход в финал она поспорит с американской теннисисткой Софьей Кенин.