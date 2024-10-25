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Паула Бадоса опубликовала милые фото со Стефаносом Циципасом

Паула Бадоса опубликовала милые фото со Стефаносом Циципасом
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14-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса на своей странице в социальных сетях поделилась совместными снимками с возлюбленным, греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

Фото: страница бадосы в социальных сетях

Сегодня, 25 октября, 11-я ракетка мира Стефанос Циципас завершил выступление на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В матче четвертьфинала он проиграл французу Артюру Фису (20-й номер рейтинга). Встреча продолжалась 1 час 26 минут и завершилась со счётом 6:7 (5:7), 3:6.

Ранее Паула Бадоса объявила о досрочном завершении сезона-2024. Однако испанская теннисистка планирует выступить в финале Кубка Билли Джин Кинг.

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