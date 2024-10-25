«Перебор». Рублёв поспорил с судьёй в 1/4 финала в Базеле после предупреждения за брань

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поспорил с судьёй после предупреждения за нецензурную брань в матче 1/4 финала с 23-й ракеткой мира американцем Беном Шелтоном на турнире ATP-500 в Базеле.

Во втором сете при счёте 3:3 россиянин не принял вторую подачу Шелтона и нецензурно выругался, за что получил предупреждение. Оно стало вторым, и его автоматически оштрафовали. После этого Андрей Рублёв начал спорить с судьёй.

– Я сам себе это сказал. Не могу с собой говорить?

– Можешь.

– Даже не прокричал, а сказал себе. Ты сам понимаешь, что это перебор. Посмотри все виды спорта и назови хоть одного спортсмена, который никогда ничего не говорит.

– Я не могу.

– Вот видишь.

– Но это правила.

– А чем теннис отличается от других видов спорта? Я сказал это себе, а не кому-то другому.

– Согласен.

– Вот и всё.

– Просто не используй такие слова. Ты же знаешь, что это приводит к предупреждениям.

– Вот скажи мне, когда у тебя в жизни возникает напряжённая ситуация, как можно не реагировать? Ты в пробке стоишь, тебя подрезает какой-нибудь идиот, ты говоришь: «О, ты отличный парень»? — сказал Рублёв в перерыве.

Матч Андрея Рублёва и Бена Шелтона завершился со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 6:4 в пользу американца.