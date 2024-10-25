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Андрей Рублёв не смог выйти в 1/2 финала ATP-500 в Базеле, уступив Бену Шелтону

Андрей Рублёв не смог выйти в 1/2 финала ATP-500 в Базеле, уступив Бену Шелтону
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Сегодня, 25 октября, на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв не смог выйти в полуфинал. В четвертьфинальном матче он уступил 23-й ракетке мира американцу Бену Шелтону со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 6:4.

Базель. 1/4 финала
25 октября 2024, пятница. 17:05 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		7 7 4
7 		6 3 6
         
Бен Шелтон
23
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. В её рамках Рублёв 12 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и заработал шесть брейк-пойнтов. На счету Шелтона также 12 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

За выход в финал Бен Шелтон поспорит с французским теннисистом Артюром Фисом, который в 1/4 финала обыграл Стефаноса Циципаса из Греции.

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