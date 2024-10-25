Бен Шелтон рассказал, за игрой каких теннисистов больше всего любит наблюдать

23-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон рассказал об игроках, за которыми он любит наблюдать больше всего.

«Мне нравится смотреть, как играют Алькарас и Димитров. Сказал бы, что эти двое — мои любимые игроки, если дело доходит до наблюдения за матчем. Алькарас — великий спортсмен, он может изменить ситуацию каждым ударом. Он развлекает публику, и на его лице всегда улыбка. Он личность на поле, это то, на что мне нравится смотреть, и это даёт мне возможность увидеть человека, который играет на самом высоком уровне. Что касается Григора, думаю, что многое из того, что он делает, похоже на Роджера Федерера. Отличная техника, удар, подача. Он техничен в каждом броске, поэтому мне нравится наблюдать за ним», — приводит слов Шелтона Corriere dello Sport со ссылкой на Sky Sports.

Сегодня, 25 октября, Бен Шелтон вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), обыграв россиянина Андрея Рублёва со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. За выход в финал Шелтон поспорит Артюром Фисом из Франции.