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«Покажи мне что-нибудь». Бен Шелтон обратился к Артюру Фису перед 1/2 финала в Базеле

«Покажи мне что-нибудь». Бен Шелтон обратился к Артюру Фису перед 1/2 финала в Базеле
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23-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон после победы матче 1/4 финала на турнире ATP-500 в Базеле (Швейцария) оставил послание французскому теннисисту Артюру Фису, занимающему 20-ю строчку мирового рейтинга.

«Покажи мне что-нибудь, Артюр», — написал Шелтон на камере.

Фото: Скриншот из трансляции

Сегодня, 25 октября, Бен Шелтон обыграл россиянина Андрея Рублёва со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. В полуфинале он встретится с Артюром Фисом, который в 1/4 обошёл греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

Базель. 1/2 финала
26 октября 2024, суббота. 16:00 МСК
Бен Шелтон
23
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Не начался
1 2 3
         
         
Артюр Фис
20
Франция
Артюр Фис
А. Фис

Соревнования в Базеле с призовым фондом € 2 385 100 проходят с 21 по 27 октября. Действующим чемпионом турнира является канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, в прошлогоднем финале обыгравший Хуберта Хуркача из Польши (7:6, 7:6).

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