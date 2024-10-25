«Покажи мне что-нибудь». Бен Шелтон обратился к Артюру Фису перед 1/2 финала в Базеле

23-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон после победы матче 1/4 финала на турнире ATP-500 в Базеле (Швейцария) оставил послание французскому теннисисту Артюру Фису, занимающему 20-ю строчку мирового рейтинга.

«Покажи мне что-нибудь, Артюр», — написал Шелтон на камере.

Фото: Скриншот из трансляции

Сегодня, 25 октября, Бен Шелтон обыграл россиянина Андрея Рублёва со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. В полуфинале он встретится с Артюром Фисом, который в 1/4 обошёл греческого теннисиста Стефаноса Циципаса.

Соревнования в Базеле с призовым фондом € 2 385 100 проходят с 21 по 27 октября. Действующим чемпионом турнира является канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, в прошлогоднем финале обыгравший Хуберта Хуркача из Польши (7:6, 7:6).