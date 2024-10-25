Александр Зверев уступил Лоренцо Музетти в четвертьфинале турнира ATP-500 в Вене
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев завершил выступление на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В матче 1/4 финала он проиграл итальянцу Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:7, 4:6.
Вена. 1/4 финала
25 октября 2024, пятница. 17:40 МСК
3
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|4
|
|7 7
|6
17
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Матч продолжался 1 час 12 минут. Зверев выполнил 10 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. Его соперник два раза подал навылет, сделал одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти.
В полуфинале турнира категории ATP-500 в Вене Музетти встретится с британцем Джеком Дрейпером. Соревнования пройдут с 21 по 27 октября. В основную сетку турнира попал один российский теннисист — Карен Хачанов.
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