Артюр Фис прокомментировал победу над Стефаносом Циципасом в 1/4 финала турнира в Базеле

Французский теннисист Артюр Фис (20-й номер рейтинга) прокомментировал победу над 11-й ракеткой мира представителем Греции Стефаносом Циципасом. В четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) француз одержал победу со счётом 7:6, 6:3.

«Думаю, что подавал довольно хорошо. Я был очень сосредоточен. Очень доволен тем, как справился на тай-брейке. Ну и думаю, что неплохо сыграл и во втором сете. Я нашёл способ перестроиться после двух проигранных геймов, так что я доволен», — приводит слова Фиса пресс-служба ATP.

За выход в финал на турнире в Базеле Артюр Фис поспорит с американцем Беном Шелтоном.