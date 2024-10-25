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Артюр Фис прокомментировал победу над Стефаносом Циципасом в 1/4 финала турнира в Базеле

Артюр Фис прокомментировал победу над Стефаносом Циципасом в 1/4 финала турнира в Базеле
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Французский теннисист Артюр Фис (20-й номер рейтинга) прокомментировал победу над 11-й ракеткой мира представителем Греции Стефаносом Циципасом. В четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) француз одержал победу со счётом 7:6, 6:3.

Базель. 1/4 финала
25 октября 2024, пятница. 15:10 МСК
Стефанос Циципас
11
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		3
7 7 		6
         
Артюр Фис
20
Франция
Артюр Фис
А. Фис

«Думаю, что подавал довольно хорошо. Я был очень сосредоточен. Очень доволен тем, как справился на тай-брейке. Ну и думаю, что неплохо сыграл и во втором сете. Я нашёл способ перестроиться после двух проигранных геймов, так что я доволен», — приводит слова Фиса пресс-служба ATP.

За выход в финал на турнире в Базеле Артюр Фис поспорит с американцем Беном Шелтоном.

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