Артюр Фис выиграл бонус за самое большое количество очков на турнирах ATP-500 в сезоне

20-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис заработал самое большое количество очков на турнирах категории ATP-500 в сезоне и получит $ 615 000. Бонусный пул ATP-500 в этом году распределяет $ 1 340 000 между пятью игроками с наибольшим количеством очков, заработанных на турнирах этой категории в 2024 году. Об этом сообщает официальный сайт ATP.

После выхода в 1/2 финала в Базеле у Фиса 1400 очков в этой категории за сезон, он опережает занимающего второе место Янника Синнера, у которого 1330. Австралиец Алекс де Минор может обойти Синнера. Однако ни один игрок не сможет догнать Фиса.

В этом году 20-летний теннисист выиграл два титула ATP-500 — в Гамбурге и Токио. Помимо полуфинала в Базеле, француз дошёл до четвертьфинала в Барселоне и Галле.