«Значимая победа». Музетти поделился эмоциями после матча со Зверевым

17-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти поделился эмоциями после победы над олимпийским чемпионом – 2020 немецким теннисистом Александром Зверевым. Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:6, 6:4.
|1
|2
|3
|
|6 5
|4
|
|7 7
|6
«Всё началось не так, как мы планировали. Я изо всех сил пытался найти правильный баланс в своих ударах. Во втором сете мне удалось отыграть много брейк-пойнтов при счёте 5:5. Это довольно значимая победа, потому что Саше действительно нравится играть здесь, на этом корте, в таких условиях. Но после первого круга я чувствовал себя в хорошей форме и сегодня доказал это», — приводит слова Музетти пресс-служба ATP.
В полуфинале турнира категории ATP-500 в Вене Музетти встретится с британцем Джеком Дрейпером. Соревнования пройдут с 21 по 27 октября. В основную сетку турнира попал один российский теннисист — Карен Хачанов.
- 25 октября 2024
-
21:59
-
21:42
-
21:34
-
21:01
-
20:58
-
20:58
-
20:48
-
20:23
-
20:23
-
20:14
-
19:34
-
19:23
-
18:55
-
18:47
-
18:38
-
18:26
-
17:57
-
17:51
-
17:48
-
17:32
-
16:51
-
16:39
-
15:00
-
14:26
-
14:08
-
14:00
-
13:39
-
12:25
-
10:59
-
09:50
-
09:30
-
09:15
-
08:54
-
08:30
-
01:00