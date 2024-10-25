«Значимая победа». Музетти поделился эмоциями после матча со Зверевым

17-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти поделился эмоциями после победы над олимпийским чемпионом – 2020 немецким теннисистом Александром Зверевым. Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:6, 6:4.

«Всё началось не так, как мы планировали. Я изо всех сил пытался найти правильный баланс в своих ударах. Во втором сете мне удалось отыграть много брейк-пойнтов при счёте 5:5. Это довольно значимая победа, потому что Саше действительно нравится играть здесь, на этом корте, в таких условиях. Но после первого круга я чувствовал себя в хорошей форме и сегодня доказал это», — приводит слова Музетти пресс-служба ATP.

В полуфинале турнира категории ATP-500 в Вене Музетти встретится с британцем Джеком Дрейпером. Соревнования пройдут с 21 по 27 октября. В основную сетку турнира попал один российский теннисист — Карен Хачанов.