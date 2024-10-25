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«Значимая победа». Музетти поделился эмоциями после матча со Зверевым

«Значимая победа». Музетти поделился эмоциями после матча со Зверевым
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17-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти поделился эмоциями после победы над олимпийским чемпионом – 2020 немецким теннисистом Александром Зверевым. Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:6, 6:4.

Вена. 1/4 финала
25 октября 2024, пятница. 17:40 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 4
2 		7 7 6
         
Лоренцо Музетти
17
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

«Всё началось не так, как мы планировали. Я изо всех сил пытался найти правильный баланс в своих ударах. Во втором сете мне удалось отыграть много брейк-пойнтов при счёте 5:5. Это довольно значимая победа, потому что Саше действительно нравится играть здесь, на этом корте, в таких условиях. Но после первого круга я чувствовал себя в хорошей форме и сегодня доказал это», — приводит слова Музетти пресс-служба ATP.

В полуфинале турнира категории ATP-500 в Вене Музетти встретится с британцем Джеком Дрейпером. Соревнования пройдут с 21 по 27 октября. В основную сетку турнира попал один российский теннисист — Карен Хачанов.

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