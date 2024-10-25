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Хольгер Руне вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Базеле

Хольгер Руне вышел в полуфинал турнира ATP-500 в Базеле
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Сегодня, 25 октября, 14-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в полуфинал на турнире категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В четвертьфинале он обыграл 54-ю ракетку мира из Бельгии Давида Гоффена со счётом 6:2, 6:4.

Базель. 1/4 финала
25 октября 2024, пятница. 19:40 МСК
Давид Гоффен
54
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Хольгер Руне
14
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. В её рамках Руне шесть раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Гоффена пять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

За выход в финал Хольгер Руне поспорит с победителем матча Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Денис Шаповалов (Канада).

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