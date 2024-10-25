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Состоялась жеребьёвка «Мастерса» в Париже, где сыграют Медведев, Рублёв и Хачанов

Состоялась жеребьёвка «Мастерса» в Париже, где сыграют Медведев, Рублёв и Хачанов
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Сегодня, 25 октября, состоялась жеребьёвка хардового турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). В его основной сетке выступят российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

Фото: ATP

Медведев и Рублёв начнут свой путь на турнире со второго круга. В первом круге Хачанов встретится с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

Первым сеяным на «Мастерсе» в Мадриде является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Второй номер посева — у испанца Карлоса Алькараса (вторая ракетка мира).

«Мастерс» в Париже пройдёт с 28 октября по 3 ноября. Ранее с турнира снялся 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.

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