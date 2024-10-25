Стали известны возможные четвертьфиналы «Мастерса» в Париже
С 28 октября по 3 ноября 2024 года года пройдёт теннисный турнир категории «Мастерс» в Париже (Франция).
Сегодня, 25 октября, состоялась жеребьёвка турнира, где определились возможные четвертьфиналы.
Возможные четвертьфиналы турнира в Париже:
- Янник Синнер (Италия) — Тейлор Фриц (США);
- Александр Зверев (Германия) — Андрей Рублёв (Россия);
- Даниил Медведев (Россия) — Григор Димитров (Болгария);
- Карлос Алькарас (Испания) — Каспер Рууд (Норвегия).
Первым сеяным на «Мастерсе» в Мадриде является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Второй номер посева — у испанца Карлоса Алькараса (вторая ракетка мира).
Ранее с турнира снялся 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.
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