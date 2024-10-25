Стали известны возможные четвертьфиналы «Мастерса» в Париже

С 28 октября по 3 ноября 2024 года года пройдёт теннисный турнир категории «Мастерс» в Париже (Франция).

Сегодня, 25 октября, состоялась жеребьёвка турнира, где определились возможные четвертьфиналы.

Возможные четвертьфиналы турнира в Париже:

Янник Синнер (Италия) — Тейлор Фриц (США);

Александр Зверев (Германия) — Андрей Рублёв (Россия);

Даниил Медведев (Россия) — Григор Димитров (Болгария);

Карлос Алькарас (Испания) — Каспер Рууд (Норвегия).

Первым сеяным на «Мастерсе» в Мадриде является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. Второй номер посева — у испанца Карлоса Алькараса (вторая ракетка мира).

Ранее с турнира снялся 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.