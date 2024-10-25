Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Боролся изо всех сил». Дрейпер — о матче с Махачем в 1/4 финала турнира ATP-500 в Вене

«Боролся изо всех сил». Дрейпер — о матче с Махачем в 1/4 финала турнира ATP-500 в Вене
Аудио-версия:
Комментарии

18-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер прокомментировал победу в четвертьфинальном матче с 27-й ракеткой мира Томашем Махачем из Чехии на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия).

«Первый сет, безусловно, был очень трудным физически — с Томашем всегда тяжело играть, он так уверенно держится на земле. Почувствовал, что моя энергия немного упала во втором сете. Знал, что мне нужно перезагрузиться. Очень горжусь тем, как выложился. Чувствовал себя не лучшим образом, но боролся изо всех сил и проделал отличную работу, чтобы пройти дальше. Доволен своим уровнем. Мне ещё многое предстоит улучшить, но очень доволен тем, где сейчас нахожусь, и буду продолжать усердно работать», — приводит слова Дрейпера Sky Sports.

Вена. 1/4 финала
25 октября 2024, пятница. 15:10 МСК
Томаш Махач
27
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 1
6 		3 6
         
Джек Дрейпер
18
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

В полуфинале турнира в Вене Джек Дрейпер встретится с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти, который в 1/4 финала обошёл Александра Зверева.

Календарь турнира в Вене
Сетка турнира в Вене
Материалы по теме
Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Вене, уверенно обыграв Маттео Берреттини
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android