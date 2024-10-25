«Боролся изо всех сил». Дрейпер — о матче с Махачем в 1/4 финала турнира ATP-500 в Вене

18-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер прокомментировал победу в четвертьфинальном матче с 27-й ракеткой мира Томашем Махачем из Чехии на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия).

«Первый сет, безусловно, был очень трудным физически — с Томашем всегда тяжело играть, он так уверенно держится на земле. Почувствовал, что моя энергия немного упала во втором сете. Знал, что мне нужно перезагрузиться. Очень горжусь тем, как выложился. Чувствовал себя не лучшим образом, но боролся изо всех сил и проделал отличную работу, чтобы пройти дальше. Доволен своим уровнем. Мне ещё многое предстоит улучшить, но очень доволен тем, где сейчас нахожусь, и буду продолжать усердно работать», — приводит слова Дрейпера Sky Sports.

В полуфинале турнира в Вене Джек Дрейпер встретится с итальянским теннисистом Лоренцо Музетти, который в 1/4 финала обошёл Александра Зверева.