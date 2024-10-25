Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Вене, уверенно обыграв Маттео Берреттини

Российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов вышел в полуфинал хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В матче 1/4 финала он обыграл итальянца Маттео Берреттини. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4.
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Матч продолжался 1 час 19 минут. Россиянин выполнил пять эйсов и реализовал 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. Его соперник восемь шесть подал навылет и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. Также оба теннисиста не допустили ни одной двойной ошибки.
За выход в финал турнира в Вене Карен Хачанов сразится с победителем пары Якуб Меншик — Алекс де Минор.
Ранее Карен Хачанов выиграл седьмой титул на турнирах ATP в одиночном разряде и второй – в 2024 году. Российский теннисист стал победителем хардового турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан).
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