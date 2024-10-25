Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Нет никаких больших ожиданий». Алекс де Минор — об Итоговом чемпионате ATP — 2024

«Нет никаких больших ожиданий». Алекс де Минор — об Итоговом чемпионате ATP — 2024
Комментарии

10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о желании квалифицироваться на Итоговый чемпионат ATP в этом году.

«Делаю всё возможное, чтобы сосредоточиться на себе. Нет никаких больших ожиданий, не знаю, как организм будет себя вести. Если просто продолжу проводить время на корте, то это будет хорошо», — приводит слова де Минора официальный сайт ATP.

На турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия) Алекс де Минор вышел в четвертьфинал, где в эти минуты встречается с 51-й ракеткой мира чешским теннисистом Якубом Меншиком. Турнир в Вене проходит с 21 по 27 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер, который отказался защищать титул в этом году.

Материалы по теме
Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Вене, уверенно обыграв Маттео Берреттини
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android