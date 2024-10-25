«Нет никаких больших ожиданий». Алекс де Минор — об Итоговом чемпионате ATP — 2024

10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор высказался о желании квалифицироваться на Итоговый чемпионат ATP в этом году.

«Делаю всё возможное, чтобы сосредоточиться на себе. Нет никаких больших ожиданий, не знаю, как организм будет себя вести. Если просто продолжу проводить время на корте, то это будет хорошо», — приводит слова де Минора официальный сайт ATP.

На турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия) Алекс де Минор вышел в четвертьфинал, где в эти минуты встречается с 51-й ракеткой мира чешским теннисистом Якубом Меншиком. Турнир в Вене проходит с 21 по 27 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер, который отказался защищать титул в этом году.