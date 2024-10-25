Елена Рыбакина провела совместную тренировку с Симоной Халеп

Пятая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина провела совместную тренировку с бывшей первой ракеткой мира румынской теннисисткой Симоной Халеп.

«Вернулась в теннис. Отличная тренировка с Симоной Халеп», — написала Рыбакина на своей странице в социальных сетях.

Напомним, пресс-служба WTA анонсировала участие чемпионки Уимблдона-2022 в Итоговом турнире WTA – 2024, который пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 2 по 9 ноября. Однако у теннисной общественности вызывает сомнения возможность участия Елены в данном турнире. Казахстанка не выходила на корт с US Open – 2024, где снялась со второго круга турнира. Перед этим она объявила о прекращении сотрудничества со скандальным тренером Стефано Вуковым.