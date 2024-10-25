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Жозе Моргаду отреагировал на победу Хачанова над Берреттини в 1/4 финала турнира в Вене

Жозе Моргаду отреагировал на победу Хачанова над Берреттини в 1/4 финала турнира в Вене
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Известный португальский журналист Жозе Моргаду прокомментировал победу российского теннисиста Карена Хачанова в четвертьфинале хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В матче за выход в полуфинал он обыграл итальянца Маттео Берреттини. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4.

Вена. 1/4 финала
25 октября 2024, пятница. 20:40 МСК
Маттео Берреттини
41
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Хачанов впервые побеждает Берреттини, продолжив свою серию побед», — написал Моргаду на своей странице в социальных сетях.

За выход в финал турнира в Вене Карен Хачанов сразится с победителем пары Якуб Меншик — Алекс де Минор.

Ранее Карен Хачанов выиграл седьмой титул на турнирах ATP в одиночном разряде и второй – в 2024 году. Российский теннисист стал победителем хардового турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан).

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