Денис Шаповалов попал мячом в голову судье на вышке в четвертьфинале турнира в Базеле

Полуфиналист Уимблдона – 2021 бывшая 10-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов попал мячом в голову судье на вышке в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).

Фото: кадр из трансляции

В поединке за выход в полуфинал Шаповалов встречался с французом Джованни Мпетчи Перрикаром. Матч завершился со счётом 6:7, 6:3, 7:6 в пользу француза. Отметим, Мпетчи Перрикар выполнил 27 подач навылет.

Соревнования в Базеле с призовым фондом € 2 385 100 проходят с 21 по 27 октября. Действующим чемпионом турнира является канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, в прошлогоднем финале обыгравший Хуберта Хуркача из Польши (7:6, 7:6).