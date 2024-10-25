Денис Шаповалов попал мячом в голову судье на вышке в четвертьфинале турнира в Базеле
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Полуфиналист Уимблдона – 2021 бывшая 10-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов попал мячом в голову судье на вышке в четвертьфинале турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).
Фото: кадр из трансляции
В поединке за выход в полуфинал Шаповалов встречался с французом Джованни Мпетчи Перрикаром. Матч завершился со счётом 6:7, 6:3, 7:6 в пользу француза. Отметим, Мпетчи Перрикар выполнил 27 подач навылет.
Базель. 1/4 финала
25 октября 2024, пятница. 21:20 МСК
50
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7 7
|
|3
|6 3
95
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Соревнования в Базеле с призовым фондом € 2 385 100 проходят с 21 по 27 октября. Действующим чемпионом турнира является канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, в прошлогоднем финале обыгравший Хуберта Хуркача из Польши (7:6, 7:6).
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