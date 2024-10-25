Мпетчи Перрикар вышел в 1/2 финала турнира ATP-500 в Базеле, обыграв Шаповалова
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Сегодня, 25 октября, 50-я ракетка мира французский теннисист Джованни Мпетчи Перрикар вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В четвертьфинале он обыграл 95-ю ракетку мира канадского теннисиста Дениса Шаповалова со счётом 6:7 (7:9), 6:3, 7:6 (7:3).
Базель. 1/4 финала
25 октября 2024, пятница. 21:20 МСК
50
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
2 : 1
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|2
|3
|
|6
|7 7
|
|3
|6 3
95
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Встреча продолжалась 2 часа 6 минут. В её рамках Мпетчи Перрикар 26 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Шаповалова семь эйсов, шесть двойных ошибок и три заработанных брейк-пойнта.
За выход в финал Джованни Мпетчи Перрикар поспорит с 14-й ракеткой мира датским теннисистом Хольгером Руне.
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