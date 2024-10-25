Карен Хачанов опубликовал воодушевляющий пост после выхода в полуфинал ATP-500 в Вене

Российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов опубликовал пост после выхода в полуфинал хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В матче 1/4 финала он обыграл итальянца Маттео Берреттини. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4.

«Всегда на позитиве и с высоко поднятой головой! Все взгляды — на завтрашний полуфинал», — написал Хачанов на своей странице в социальных сетях.

За выход в финал турнира в Вене Карен Хачанов сразится с победителем пары Якуб Меншик — Алекс де Минор.

Ранее Карен Хачанов выиграл седьмой титул на турнирах ATP в одиночном разряде и второй – в 2024 году. Российский теннисист стал победителем хардового турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан).