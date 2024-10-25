Карен Хачанов опубликовал воодушевляющий пост после выхода в полуфинал ATP-500 в Вене
Поделиться
Российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов опубликовал пост после выхода в полуфинал хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В матче 1/4 финала он обыграл итальянца Маттео Берреттини. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4.
Вена. 1/4 финала
25 октября 2024, пятница. 20:40 МСК
41
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
24
Карен Хачанов
К. Хачанов
«Всегда на позитиве и с высоко поднятой головой! Все взгляды — на завтрашний полуфинал», — написал Хачанов на своей странице в социальных сетях.
За выход в финал турнира в Вене Карен Хачанов сразится с победителем пары Якуб Меншик — Алекс де Минор.
Ранее Карен Хачанов выиграл седьмой титул на турнирах ATP в одиночном разряде и второй – в 2024 году. Российский теннисист стал победителем хардового турнира категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан).
Материалы по теме
Комментарии
- 26 октября 2024
-
00:56
-
00:50
-
00:34
-
00:30
-
00:00
- 25 октября 2024
-
23:55
-
23:42
-
23:30
-
23:29
-
22:50
-
22:39
-
22:37
-
22:13
-
21:59
-
21:42
-
21:34
-
21:01
-
20:58
-
20:58
-
20:48
-
20:23
-
20:23
-
20:14
-
19:34
-
19:23
-
18:55
-
18:47
-
18:38
-
18:26
-
17:57
-
17:51
-
17:48
-
17:32
-
16:51
-
16:39