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«Фильтр съехал, да и ладно». Анна Калинская поделилась изящным селфи с подругой

«Фильтр съехал, да и ладно». Анна Калинская поделилась изящным селфи с подругой
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12-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская опубликовала красочный снимок с подругой.

Фото: страница калинской в социальных сетях

«Фильтр съехал, да и ладно», — подписала публикацию российская теннисистка.

Ранее Калинская снялась с турнира категории WTA-500 в Токио (Япония), который должен пройти с 21 по 27 октября. Предположительно, для Анны сезон-2024 окончен. Для россиянки он стал одним из лучших в карьере. Калинская впервые в карьере сыграла в четвертьфинале турнира «Большого шлема» (на Australian Open, Анна уступила будущей финалистке Чжэн Циньвэнь). Также Калинская дважды становилась финалисткой турниров WTA (в Дубае и Берлине).

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