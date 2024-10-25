«Фильтр съехал, да и ладно». Анна Калинская поделилась изящным селфи с подругой

12-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская опубликовала красочный снимок с подругой.

Фото: страница калинской в социальных сетях

«Фильтр съехал, да и ладно», — подписала публикацию российская теннисистка.

Ранее Калинская снялась с турнира категории WTA-500 в Токио (Япония), который должен пройти с 21 по 27 октября. Предположительно, для Анны сезон-2024 окончен. Для россиянки он стал одним из лучших в карьере. Калинская впервые в карьере сыграла в четвертьфинале турнира «Большого шлема» (на Australian Open, Анна уступила будущей финалистке Чжэн Циньвэнь). Также Калинская дважды становилась финалисткой турниров WTA (в Дубае и Берлине).